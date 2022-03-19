Последствия обстрелов в Золочеве: в сети показали фото
19 марта 2022 , 08:37Читати новину українською
Источник:телеграм "ТРУХА"
Оккупанты продолжат беспощадно бить по населенным пунктам Харьковщины. Обстрелам, в частности, подвергся поселок Золочев.
Фото разрушений опубликовали в местном телеграм-канале утром 18 марта. Обстрелам, Золочев подвергся, вероятно, ночью.
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На фотографиях видны выбитые окна, обрушенная крыша, поврежденные автомобили и т.д. Это последствия только для одного дома и двора.
Последствия обстрелов Золочева в Харьковской области / Фото "ТРУХА"
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