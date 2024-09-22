Как отметил президент Украины в интервью The New Yorker, для Америки победа Путина имела бы катастрофические последствия. США потеряли бы всех на континенте.

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Последствия поражения Украины для США

Владимир Зеленский отметил, что если бы Украина не устояла, в Европу, Америку, Канаду хлынули бы около сорока миллионов мигрантов. Кроме этого, США потеряли бы крупнейшую страну в Европе, что нанесет большой удар по влиянию на континенте. Россия имела бы полное влияние, а Америка потеряла бы всех – в частности, Польшу и Германию.

Президент признает, что война приносит трудности США, но устойчивость Украины позволила Америке решить много других вызовов.

Скажем, следующей Россия напала на Польшу – что тогда? В Украине Россия нашла фейковое правовое основание для своих действий, мол, защищает русскоязычных людей, но это могла быть Польша, а могли быть страны Балтии, которые все являются членами НАТО. Это было бы катастрофой, ударом по желудку для Соединенных Штатов, потому что тогда вы, бесспорно, задействованы в полном масштабе,

– говорит Зеленский.

Украинский гарант отмечает, что говорить, что США давно на этой войне – неправильно. Наоборот, он считает, что Украина защитила Америку от тотальной войны.

Также Владимир Зеленский указал, что для Соединенных Штатов это война на отложение и способ выиграть время. Для России не обязательно выигрывать войну полностью, ведь Украина до сих пор не в ЕС и НАТО, почти треть территории оккупирована.

"Россия может решить, что этого достаточно, поэтому она может так же ударить по Польше – в ответ на какую-то провокацию со стороны Беларуси, например. Итак, после двух с половиной лет вашей поддержки и инвестиций, за которые мы очень благодарны, вы можете умножить их все на ноль. Америке придется начинать инвестировать с нуля, в войну совсем другого калибра. В нем воевали бы американские солдаты", – говорит Зеленский.