Як зауважив президент України в інтерв'ю The New Yorker, для Америки перемога Путіна мала б катастрофічні наслідки. США втратили б усіх на континенті.

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Наслідки поразки України для США

Володимир Зеленський зазначив, що якби Україна не встояла, у Європу, Америку, Канаду линули б близько сорока мільйонів мігрантів. Окрім цього, США втратили б найбільшу країну в Європі, що завдасть великого удару по впливу на континенті. Росія мала б повний вплив, а Америка втратила б усіх – зокрема, Польщу і Німеччину.

Президент визнає, що війна приносить труднощі США, але стійкість України дозволила Америці вирішити багато інших викликів.

Скажімо, наступною Росія напала на Польщу – що тоді? В Україні Росія знайшла фейкове правове підґрунтя для своїх дій, мовляв, захищає російськомовних людей, але це могла бути Польща, а могли бути країни Балтії, які всі є членами НАТО. Це було б катастрофою, ударом по шлунку для Сполучених Штатів, тому що тоді ви, безперечно, задіяні в повному масштабі,

– каже Зеленський.

Український гарант зазначає, що казати, що США давно на цій війні – неправильно. Навпаки, він вважає, що Україна захистила Америку від тотальної війни.

Також Володимир Зеленський вказав, що для Сполучених Штатів це війна на відкладення і спосіб виграти час. Для Росії не обов'язково вигравати війну повністю, адже Україна досі не в ЄС та НАТО, майже третина території окупована.

"Росія може вирішити, що цього достатньо, тому вона може так само вдарити по Польщі – у відповідь на якусь провокацію з боку Білорусі, наприклад. Отже, після двох з половиною років вашої підтримки та інвестицій, за які ми дуже вдячні, ви можете помножити їх усе на нуль. Америці доведеться починати інвестувати з нуля, у війні зовсім іншого калібру. У ньому воювали б американські солдати", – каже Зеленський.