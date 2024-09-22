В інтерв'ю The New Yorker президент заявив, що бойові дії на території Росії вплинули на ситуацію з обстрілами. Наприклад, в ОТУ "Сіверськ" розповіли, що росіяни більше обстрілюють населені пункти у Курській області, ніж на Сумщині.

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Вона, зокрема, показала жорстоку правду росіянам. Не всі готові її визнати, та світ побачив: Путіну плювати на його громадян.

На жаль, багато хто з них закриває очі, вони не хочуть нічого бачити і чути. Але деякі росіяни не могли не помітити, що Путін не побіг захищати свою землю. Ні, замість цього він хоче насамперед піклуватися про себе і добити Україну. Його люди не є для нього пріоритетом,

– сказав Зеленський.