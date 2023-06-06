Несмотря на это, вода продолжает прибывать и подтапливать населенные пункты Херсонщины. О ходе событий в регионе по состоянию на 16:30 сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Подтопление городов продолжается

Из-за техногенной катастрофы уровень воды продолжает стремительно подниматься. Поэтому уже известно о 71 подтопленном доме на Херсонщине. Так, по словам главы ОВА:

в селе Тягинка подтоплены два моста и 33 жилых дома,

в Бургунце 3 дома оказались в воде,

в Одрадокаменке подтоплен мост, из-за чего затруднен подъезд к населенному пункту,

в поселке Казацкое Каховского района затоплено не менее 30 домов.

Вода затапливает дороги: видео

Также СМИ сообщили, что если раньше к набережной реки в Херсоне можно было подойти за 50-70 метров, то по состоянию на 16:15 это уже сделать невозможно. Речь идет при этом о местности в 60 километрах вниз по течению от взорванной Каховской ГЭС.

Кое-где вода достигает потолка: видео

Украинцев срочно эвакуируют

Александр Прокудин отметил, что происходит срочная эвакуация людей из населённых пунктов, находящихся в зоне подтопления. Для этого привлекли 50 автобусов, а также множество людей.

Мы проводим эвакуацию людей из населённых пунктов, которые находятся в зоне подтопления. Для этого задействовано 50 автобусов и множество людей, волонтеров, личного состава полиции, ГСЧС и военных администраций. Прорабатываем дополнительные маршруты эвакуации и размещения населения,

– сообщил председатель Херсонской ОВА.

Председатель ГСЧС Сергей Крук также сообщил, что к ликвидации катастрофы были привлечены 500 человек и 160 единиц техники ГСЧС из 11 областей Украины. В самом Херсоне развернули работу эвакуационных пунктов, оказывается психологическая и медицинская помощь всем нуждающимся.

По словам главы ОВА, по состоянию на 15:30 удалось эвакуировать 1328 человек, в том числе из микрорайона Остров в Херсоне помогли покинуть опасную зону почти 1200 людям. Также Александр Прокудин сообщил, что:

136 человек накормлены и размещены в гуманитарных центрах,

43 херсонца, из которых 3 детей, эвакуировали поездом,

114 человек, 15 которых дети, вывезли автотранспортом с помощью волонтеров.

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"Для оказания помощи пострадавшему от подрыва оккупантами Каховской ГЭС населению из Киева была направлена Мобильно-оперативная группа специалистов ГСЧС, техника повышенной проходимости, привлечены дополнительные силы и средства: лодки, болотоходы "Богун", плавающие транспортеры, мобильные очистные станции и транспортные средства для подвоза питьевой воды", – отметили в ГСЧС.

Куда обращаться за помощью

Глава Херсонской ОВА подчеркнул, что эвакуация продолжается. Люди, которым необходима помощь, должны позвонить по телефону на горячую линию.

Если вы нуждаетесь в помощи – звоните на нашу горячую линию. Главное, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокацию врага. Ситуация находится под контролем. Слава Украине!

– сказал Александр Прокудин.

Обратиться за помощью можно по номерам:

горячая линия Херсонской ОВА: 0800330951 или 0914817845,

горячая линия Херсонской МВА: 0500404424, 0989581790,

экстренные службы: 101 (ГСЧС), 102 (полиция), 103 (экстренная медпомощь),

горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0800339247,

спасение животных: ecodepartment1@ukr.net, 0509433635 или 0963488070.

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