Среда, 7 июня, это уже 469-й день широкомасштабной российско-украинской войны. О самом главном за эти сутки читайте в материале 24 Канала.

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