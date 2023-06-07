Среда, 7 июня, это уже 469-й день широкомасштабной российско-украинской войны. О самом главном за эти сутки читайте в материале 24 Канала.

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01:54 В Министерстве аграрной политики предупредили, что вода на правобережье Херсонской области может затопить около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Вместе с тем ущерб от гибели всех биоресурсов в ведомстве оценивается в сумму в 10,5 миллиарда гривен.

Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях. Это приведет к тому, что поля на Юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни,

– говорится в сообщении.