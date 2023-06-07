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01:54 У Міністерстві аграрної політики попередили, що вода на правобережжі Херсонщині може затопити близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Разом з тим збитки від загибелі всіх біоресурсів у відомстві оцінюють у суму у 10,5 мільярда гривень.

Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Це призведе до того, що поля на Півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі,

– йдеться у повідомленні.