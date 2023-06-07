Середа, 7 червня, це уже 469 день широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за цю добу читайте в матеріалі 24 Каналу.

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