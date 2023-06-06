Неосмотрительный ценник вызвал скандал: в Кривом Роге возмутились заоблачными ценами за воду

В результате подрыва Каховской ГЭС часть населенных пунктов уходит под воду, а часть может почувствовать ее дефицит. Поэтому из-за естественного ажиотажа в кое-где внедряют ограничения по продаже питьевой воды.

В частности, в некоторых магазинах Кривого Рога решили продавать не больше одной 6-литровой бутылки воды в руки. Однако развешивая огромные предупреждения об этом рядом с маленькими ценниками, кое-где допустили ошибку, из-за чего в сети разразился скандал, пишет 24 Канал.

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239 гривен за одну бутылку воды?

Так, в магазине Кривого Рога очевидцы сняли на камеры такое предложение приобрести шестилитровые бутылки якобы "Куяльника семейного". Рядом с табличкой о том, что продается вода не больше одной бутылки в руки, была отмечена цена – 239 гривен.

Из-за несоразмерности маленького ценника и огромного предупреждения многие в сети восприняли такую стоимость за цену собственно одной бутылки питьевой воды. Поэтому сеть мгновенно разразилась негодованием, приправленным ненормативной лексикой.

Кроме всех возможных и невозможных эпитетов пользователи сети высказывают предложения бросать в тюрьмы "шакалов", которые наживаются на беде других, а их воду раздавать бесплатно нуждающимся.

В Кривом Роге продают воду за 239 гривен: видео

Однако человеческий гнев может сразу спасти, если внимательнее присмотреться к самому ценнику. Ведь на нем цена указана не за одну единицу товара, а за его упаковку.

Следовательно, если речь идет об упаковке четырех бутылок воды, то цена за один 6-литровый "Куяльник семейный" становится приемлемой – около 60 гривен за бутылку. Заметим, что столько действительно стоит вода этой торговой марки.



Речь не о цене за одну бутылку воды / Скриншот

Интересно, что в сети предложили и другую версию событий – будто видео было снято на подконтрольных России территориях для подстрекательства украинского общества. Ведь, как справедливо отметили украинцы, на товаре не было этикетки.

Также об этом может свидетельствовать продолжительность и содержание видео: на нем не видно других товаров, не слышно людей поблизости, а само видео содержит только одно слово на украинском языке. Следовательно, создать такой материал технически проще, чем элементарно.

В Днепропетровской области призвали делать запасы воды

Заметим, что запасаться питьевой и технической водой жителей Днепропетровщины призывают и местные власти. Все потому, что ее уровень стремительно снижается – до 15 сантиметров в час.

Об этом сообщил начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко. По его словам, профильные структуры Днепропетровской области контролируют ситуацию и делают все, чтобы обеспечить население водой.

Людей прошу – без паники. Не устраивайте ажиотаж. С питьевой водой будут все! Друзья, паника нужна противнику, но не нам. Пока все водоканалы функционируют в штатном режиме, люди создают запас воды,

– сообщил Евтушенко.

Кроме того, он отметил, что это не первая ситуация с падением уровня воды. В частности, ее уровень падал и в прошлом году, и тогда это прошло без прекращения водоснабжения. По его словам, уже работают соответствующие специалисты.

Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что власти готовились к возможной чрезвычайной ситуации. Сейчас Никопольщина и Криворожье обеспечены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки. У самого Кривого Рога есть резерв водоснабжения путем максимального наполнения Южного и Карачуновского водохранилищ.