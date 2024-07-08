Всех пострадавших в результате российского теракта немедленно доставили в одну из больниц города. Из-за вражеской атаки поврежден холл столовой заводоуправления, выбиты окна. Сейчас проводятся работы по разборке завалов.

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В настоящее время проводятся работы по разборке завалов. Группа Метинвест выразила соболезнования всем пострадавшим и их близким. Раненым сотрудникам и семьям погибших компания окажет всестороннюю помощь.



Последствия российской атаки / Фото Метинвеста