Усіх постраждалих внаслідок російського теракту негайно доправили в одну з лікарень міста. Через ворожу атаку пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Наразі проводяться роботи з розбирання завалів.

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Наразі проводяться роботи з розбирання завалів. Група Метінвест висловила співчуття всім постраждалим і їхнім близьким. Пораненим співробітникам і родинам загиблих компанія надасть всебічну допомогу.



Наслідки російської атаки / Фото Метінвесту