Прошел месяц с того момента, как украинским героям удалось освободить от российских оккупантов Киевскую, Сумскую и Черниговскую области. Хотя врага уже нет, некоторые следы его присутствия все еще остаются.

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Работа на деоккупированных территориях

Как отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, украинцы в режиме нон-стоп работают над тем, чтобы стереть с нашей земли не только российских оккупантов, но и последствия их присутствия. Об этом он сообщил на брифинге, передает 24 канал.

Двадцать четыре на семь работают областные военные администрации, полиция, ГСЧС, дорожники, коммунальщики и волонтеры, ликвидируя последствия "русского мира",

– рассказал Тимошенко.

Автодору уже удалось восстановить сообщение на ключевых дорогах Киевщины, обустроено 16 временных переправ на участках, где оккупанты разрушили мосты.

Коммунальщикам удалось убрать 258 улиц Ирпеня, Бучи, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озер. Кроме того, дорожники уже выполнили ямочный ремонт и обновили дорожную разметку.

Движение по дороге Киев – Ковель – Ягодин уже восстановлено, на трассе Киев – Харьков – Довжанский продолжается строительство временной переправы.

Водоснабжение удалось восстановить везде, кроме села Кухари. Электроснабжение возобновилось для 300 тысяч украинцев, активные работы в этом направлении ведутся. В 118 населенных пунктах уже удалось возобновить поставки газа.

Процесс восстановления инфраструктуры продолжается и в Харьковской области. Постепенно возобновляются электро- и газоснабжение, изучаются работы по обследованию разрушений жилого фонда.

Разбор завалов и генеральная уборка территорий проводятся и в Сумской области, а в Черниговской области удалось возобновить проезд по временному мосту через реку Снов.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о главном

Российские оккупанты снова отключили мобильную связь в Херсоне. Из всех операторов работу продолжает только "Киевстар". Как сообщает оперативное командование "Юг", враг полностью заблокировал выезд из оккупированных регионов. Также россияне продолжают проводить информационные "вбросы" и терроризировать проукраинских активистов.

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