В Виннице на Европейской площади была выставлена сожженная российская техника. Экспонаты доставили в город из Бучи и Ирпеня.

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Неожиданная находка

Как сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, внутри сожженной техники рашистов находился опасный предмет. Сегодня утром дети решили исследовать вражескую технику вблизи и обнаружили внутри пистолет.

На место сразу вызвали правоохранителей, которые зафиксировали инцидент и открыли уголовное производство. Сожженную технику российских оккупантов из-за данной ситуации решили убрать.

Правоохранители сообщили, что уже совершают все необходимые следственные действия. Оружие изъято для экспертизы.

Как сообщила народная депутат Ирина Борзова, оружие было боевым и заряженным, поэтому его находка детьми могла закончиться трагедией. К счастью, вблизи на месте происшествия были взрослые, которые сразу же вызвали полицию.

Опасность диверсий: коротко о главном

Министерство внутренних дел Украины сообщает гражданам о том, что на 9 мая возможны вражеские провокации. Российские диверсанты могут активизироваться в любой точке Украины. Правоохранители готовятся ко всем возможным сценариям развития событий и призывают граждан соблюдать все меры безопасности.

Российского диверсанта удалось обнаружить в Запорожье. Им оказался вражеский летчик, которому удалось проникнуть на территорию Украины. Его подозревают в шпионаже и ведении диверсионно-подрывной деятельности.

Жителям Киева напомнили о том, что посещение парков и лесопарковых зон под строгим запретом. Эти места были зоной активных боевых действий, поэтому не стоит подвергать себя и других опасности. Также гражданам запрещается разводить костры и жечь траву, за это предусмотрен штраф в десятки тысяч гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Враг готовится к 9 мая и увеличивает интенсивность обстрелов мирных украинцев. Сообщение об опасности может спасти жизнь, поэтому не следует добровольно становиться жертвой атаки российских оккупантов.

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