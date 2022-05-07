У Вінниці на Європейській площі було виставлено спалену російську техніку. Експонати доставили у місто з Бучі та Ірпеня.

Читайте також Росіяни обстріляли та знищили Національний музей імені Сковороди під Харковом

Неочікувана знахідка

Як повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, всередині спаленої техніки рашистів перебував небезпечний предмет. Сьогодні вранці діти вирішили дослідити ворожу техніку зблизька та знайшли всередині пістолет.

На місце одразу викликали правоохоронців, які зафіксували інцидент та відкрили кримінальне провадження. Спалену техніку російських окупантів через дану ситуацію вирішили прибрати.

Правоохоронці повідомили, що вже здійснюють усі необхідні слідчі дії. Зброю вилучено для експертизи.

Як повідомила народна депутатка Ірина Борзова, зброя була бойовою та зарядженою, тому її знахідка дітьми могла закінчитися трагедією. На щастя, поблизу на місті події були дорослі, які одразу ж викликали поліцію.

Небезпека диверсій: коротко про головне

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє громадян про те, що на 9 травня можливі ворожі провокації. Російські диверсанти можуть активізуватися у будь-якій точці України. Правоохоронці готуються до усіх можливих сценаріїв розвитку подій та закликають громадян дотримуватися усіх заходів безпеки.

Російського диверсанта вдалося виявити у Запоріжжі. Ним виявився ворожий льотчик, якому вдалося проникнути на територію України. Його підозрюють у шпигунстві та веденні диверсійно-підривної діяльності.

Мешканцям Києва нагадали про те, що відвідування парків та лісопаркових зон наразі під суворою забороною. Ці місця були зоною активних бойових дій, тому не варто наражати себе та інших на небезпеку. Також громадянам забороняється розводити багаття та палити траву, за це передбачений штраф у десятки тисяч гривень.

Президент України Володимир Зеленський попросив українців у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ворог готується до 9 травня та збільшує інтенсивність обстрілів мирних українців. Повідомлення про небезпеку може врятувати життя, тому не варто добровільно ставати жертвою атаки російських окупантів.

Дивіться також – Путін натякне Заходу на ядерну війну літаком “судного дня” на параді