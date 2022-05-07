Поки на Запоріжжі тривають бої з російськими окупантами, у самому обласному центрі ворог намагається вести підривну діяльність. Ворог розраховує на своїх шпигунів та диверсантів, які повідомляють про ситуацію в місті та регіоні.

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Виявлення диверсанта

Як повідомили у Запорізькій ОВА, у місті було виявлено російського льотчика. Правоохоронці підозрюють чоловіка у шпигунстві.

Зокрема, зібрана інформація свідчить про те, що йому вдалося проникнути на територію України для проведення розвідувально-диверсійних операцій. Окрім того, росіянин міг коригувати ворожий вогонь.

Ситуація на лінії фронту: коротко про останні події

Раніше лунала інформація про те, що ЗСУ вдалося підбити "Адмірала Макарова" поблизу острова Зміїний. Американські розвідники заявили, що наразі не можуть підтвердити ці дані.

Майстерні українські герої продовжують активно позбавляти росіян засобів для проведення аеророзвідки. Ще 14 ворожих БПЛА "Орлан" вже ніколи не зможуть здійснити вильоту для спостереження за позиціями бійців ЗСУ.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні чергову військову допомогу. Про це повідомив президент США Джо Байден. Що точно включатиме новий пакет допомоги наразі не повідомляється, щоб не полегшити життя росіянам. Окрім того, Байден попросив Конгрес США збільшити фінансування військової допомоги для України.

Доба 6 травня у зоні ООС знову була дуже "гарячою". Російські окупанти 8 разів здійснювали наступ на позиції ЗСУ. Наші герої впоралися з усіма випадами ворога та завдали йому чергових втрат.

Незабаром Україна отримає від США партію безпілотників-камікадзе Switchblade. Ці мобільні дрони можна носити навіть у рюкзаку, вони призначені для знищення бойової техніки. Міноборони США підписало контракт на їх виготовлення, сума договору склала понад 17 мільйонів доларів. Наші воїни вже показали, як майстерно вміють орудувати ударним безпілотником – окупанти розбігалися так швидко, що могли б встановити рекорд з легкої атлетики.

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