Такое мнение высказал экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко. Он отметил, что обыски связаны непосредственно с деятельность экс-руководителя Андрея Коболева.
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"Вполне логично, что обыски, которые сейчас продолжаются, являются прямым следствием смены руководства и поддерживаются нынешним руководством "Нафтогаза", – заверил Лещенко.
Лещенко: хотят показать злоупотребления со стороны Коболева
По его словам, конфликт Коболева с нынешним руководителем "Нафтогаза" Юрием Витренко – очевиден для всех. Именно он – вероятная причина обысков.
Возможно, руководитель фискальной службы понимает, что сейчас государственная машина настроена против Коболева, и решил стать частью процесса и показать злоупотребления со стороны Коболева,
– подчеркнул Лещенко.
Он добавил, что государство может иметь множество претензий к Коболеву по его громкому увольнению. В частности, не понравилась реакция Запада – он поддерживал Коболева.
"У государства есть вопрос, не подкручивал ли Коболев реакцию Запада, чтобы получить репутационные бонусы", – пояснил Лещенко.
Лещенко прокомментировал обыски в "Нафтогазе": видео
Громкое увольнение Коболева: коротко
- Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаза" после того, как заслушал отчет.
- Новым главой сразу же назначили Юрия Витренко.
- В "Нафтогазе" сразу же негативно отреагировали на изменения. Увольнение назвали ручным управлением госпредприятиями.
- Впоследствии наблюдательный совет "Нафтогаза" объявил о своей отставке.
- Запад также плохо оценил такое решение Кабмина.