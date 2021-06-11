Такое мнение высказал экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко. Он отметил, что обыски связаны непосредственно с деятельность экс-руководителя Андрея Коболева.

К теме В "Нафтогазе" проводят обыски в деле на миллиарды гривен

"Вполне логично, что обыски, которые сейчас продолжаются, являются прямым следствием смены руководства и поддерживаются нынешним руководством "Нафтогаза", – заверил Лещенко.

Лещенко: хотят показать злоупотребления со стороны Коболева

По его словам, конфликт Коболева с нынешним руководителем "Нафтогаза" Юрием Витренко – очевиден для всех. Именно он – вероятная причина обысков.

Возможно, руководитель фискальной службы понимает, что сейчас государственная машина настроена против Коболева, и решил стать частью процесса и показать злоупотребления со стороны Коболева,

– подчеркнул Лещенко.

Он добавил, что государство может иметь множество претензий к Коболеву по его громкому увольнению. В частности, не понравилась реакция Запада – он поддерживал Коболева.

"У государства есть вопрос, не подкручивал ли Коболев реакцию Запада, чтобы получить репутационные бонусы", – пояснил Лещенко.

Справка. Обыски начались 11 июня примерно в 15:30. Правоохранители заблокировали помещение и не выпускали сотрудников офисов "Нафтогаза". Чтобы покинуть здание, их заставляли записываться в журнал.

Лещенко прокомментировал обыски в "Нафтогазе": видео

Громкое увольнение Коболева: коротко