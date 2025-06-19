В Москве опасаются новых атак со стороны Украины, но на официальную эскалацию не идут. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Издание пообщалось с несколькими высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы узнать, как в России отреагировали на спецоперацию СБУ "Паутина".

По данным журналистов, Владимир Путин оказался под давлением кремлевских радикалов. Причиной стало то, что 1 июня Украина нанесла неожиданный удар дронами по стратегически важным авиабазам с бомбардировщиками.

Все собеседники решили сохранить анонимность. Как рассказал один из них, после атаки в Кремле царили "шок и возмущение". Некоторые российские радикалы начали требовать немедленного объявления войны Украине. По их мнению, так называемая "СВО" уже не соответствует целям Кремля.

Российские "ястребы" считают, что только формальная война позволит перейти к эскалации. Как передает издание, они стремятся к ежедневным межконтинентальным ракетным ударам и мобилизации до двух миллионов резервистов.

Как говорится в материале, бывший кремлевский чиновник признает, что даже операция "Паутина" не заставила Путина пересмотреть подход к войне.

Напомним, аналитик Института изучения война (ISW) назвал важные последствия спецоперации "Паутина". Одним из самых эффективных является создание постоянного внутреннего давления на систему.