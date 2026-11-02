Атаки на НПЗ подрывают внутренний рынок РФ: эксперт о последствиях ударов и схемах с газом

Украинские беспилотники за несколько дней вывели из строя 10 % нефтеперерабатывающих мощностей России. Из-за уничтожения заводов в Нижегородской области уже ввели официальные ограничения на продажу бензина.

В эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний рассказал, к чему привели сокрушительные атаки на ключевые объекты российской нефтепереработки.

Признаки развала экономического пространства России

По оценкам аналитиков, существенные потери врагу нанесли удары по предприятиям в Самаре, Кстово, Уфе и Куйбышеве.

Политтехнолог сравнил нынешнюю ситуацию с дефицитом топлива с процессами, сопровождавшими распад Советского Союза. По его словам, ограничение продажи бензина в отдельных регионах свидетельствует о разрушении внутреннего рынка.

Вот кто помнит, как начал разваливаться Советский Союз, помнит, как разрушалось внутреннее экономическое пространство. Союзные республики прекратили сотрудничество, даже между областями ограничивали вывоз реальных товаров – топлива, продуктов питания. То, что они начали это делать – это впервые, конкретно ограничение в Нижегородской области. Каждый теперь будет сам за себя,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Влияние на мировые цены и рынок газа

В ходе передачи также проанализировали позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно возможного влияния атак на мировую стоимость топлива. Глава государства подчеркнул, что доля России в глобальном экспорте дизельного топлива составляет всего 2,2%, поэтому эти удары практически не сказываются на рынке. Основной рост цен на энергоносители спровоцирован событиями на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива.

Отдельно эксперт прокомментировал слухи о возможном сохранении транзита российского газа в страны Европы. Тарас Загородний отметил, что системный американский бизнес постепенно вытесняет Россию с энергетического рынка, о чем свидетельствует соглашение о достройке газопровода в Венгрию для поставок газа из США.

Здесь конфликт интересов между системным американским бизнесом и различными махинаторами. Большие компании сейчас спокойно завоевывают рынок и никому его отдавать не собираются,

– подытожил политтехнолог.

Тарас Загородний о последствиях ударов и схемах с газом: видео

Напомним, что Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления поставок российских энергоносителей на европейский рынок как один из элементов возможного мирного соглашения. Эта инициатива связана не только с попытками завершить войну, но и с экономическими интересами Соединенных Штатов.