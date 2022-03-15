Последствия ужасных бомбардировок Ахтырки: видео из дрона
15 марта 2022 , 10:53Читати новину українською
С 24 февраля 2022 года продолжаются бои за Ахтырку Сумской области. Российские оккупанты обстреливают мирное население и разрушают инфраструктуру города. В сети появилось видео с последствиями разрушения.
На видео можно увидеть полуразрушенный и серый город. К сожалению, это не декорации к фильму о постапокалипсисе, это реальность.
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Вражеские бомбардировки и обстрелы постепенно стирают Ахтырку с лица земли. Российские оккупанты использовали даже кассетные боеприпасы и вакуумные бомбы, которые являются преступлением против человечества и прямым нарушением Женевских конвенций.