Последствия уже ощутимы, – Вячорка о действии санкций ЕС в отношении Беларуси

Американские санкции в отношении Беларуси достаточно сильно заработали месяц назад. Сейчас существенно повлияют и ограничения от Европейского Союза.

В государстве останавливается крупнейшее предприятие Беларуси, поставляющее удобрения по всему миру. Об этом в эфире 24 канала рассказал белорусский журналист Франак Вячорка.

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"Последствия уже ощутимы", – подчеркнул Вячорка. По его словам, предприятия нефтяного комплекса либо останавливаются или выгоняют людей в неоплачиваемые отпуска.

Происходят разговоры об экономии и сокращении. Начинают пересматривать директоров. Они ждут, что их начнут сажать в тюрьму.

Какие будут последствия от санкции ЕС

Журналист считает, возможно, рано измерять главный эффект от европейских санкций. Однако известно, что они будут касаться:

нескольких банков Александра Лукашенко, обслуживающих государственные предприятия;

государственных телеканалов – пропагандистских организаций, которые сейчас тиражируют пророссийские нарративы.

"О санкционировании этих организаций мы говорили уже 1,5 года. Только сейчас Запад согласился ввести санкции против них", – объяснил Вячорка.

Он отметил, что надо, чтобы отдельные, индивидуальные санкции ввели и против каждого пропагандиста, который ежедневно лжет на государственном телевидении Беларуси.

"Лукашенко теряет до миллиарда долларов ежемесячно"

Сложно сказать, есть ли уже коллапс на нефтеперерабатывающих заводах Беларуси. Однако они действительно потеряли большую часть своих рынков.

Эти заводы построили в советское время. Нефть шла в Беларусь, через заводы ее перерабатывали в продукты, затем она шла на Запад,

– заметил Вячорка.

Он объяснил, что сейчас, когда западные государства ввели санкции, соответствующая продукция перестала быть кому-то нужна.

Нет возможности поставлять продукцию

Вторая проблема – отсутствует поставлять снабжать эту продукцию. Ведь у самопровозглашенного белорусского президента нет запасных портов, а Россия не будет перестраивать и не передавать свои Лукашенко, чтобы спасать его.

"Они останавливают продукцию. Работают и так уже в минус. Лукашенко теряет до миллиарда долларов ежемесячно из государственных резервов", – подчеркнул журналист.

Он уверен, что ближе к лету 2022 будет заметен настоящий эффект от санкций (возможно, остановится часть предприятий). По всей вероятности, будут проходить протесты, забастовки на предприятиях. Работники ведь очень недовольны ситуацией и обвиняют в ней Лукашенко.

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