Последствия войны в Украине сравнимы с последствиями мировой войны, – Пауэр

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что последствия вторжения России в Украину сравнимы с последствиями мировой войны.

По ее словам, эти последствия распространяются на всю Европу. В частности, во многих странах произошел рост цен на продовольствие.

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При этом Саманта Пауэр акцентировала, что на это повлияла именно война, а не санкции. Ведь Россия пытается утверждать обратное.

Россия пытается говорить, что эти санкции вызывают высокие цены на продовольствие. Это совсем не так. Это вызвано беспричинным вторжением России в Украину и ее нежеланием сейчас сесть за стол переговоров и уйти из Украины.

– заявила Саманта Пауэр.

Она добавила, что USAID запросило увеличение гуманитарной помощи, а также подчеркнуло важность финансовой поддержки со стороны Конгресса.

Согласно данным Управления ООН по делам беженцев, более 5,4 миллионов человек покинули Украину с начала вторжения. Большинство из них переместились в Польшу. Саманта Пауэр добавила, что соседи Украины отлично справляются с наплывом беженцев.

Что известно о санкциях против России

Германия поддержала введение эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. На последней встрече представителей стран-членов ЕС в Брюсселе немецкие делегаты заявили о положительном решении со стороны их государства по запрету импорта энергоресурса из России.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию активов подсанкционных россиян. Инициатива предусматривает положения, согласно которым конфискованные деньги будут направлены на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи населению, а также на военную поддержку.

В обновленный санкционный список Великобритании попали члены Федерального собрания России, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.

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