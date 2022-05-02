Последствия войны в Украине сравнимы с последствиями мировой войны, – Пауэр
Источник:Голос Америки
Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что последствия вторжения России в Украину сравнимы с последствиями мировой войны.
По ее словам, эти последствия распространяются на всю Европу. В частности, во многих странах произошел рост цен на продовольствие.
К теме Три страны отозвали свое право вето относительно эмбарго на российскую нефть
При этом Саманта Пауэр акцентировала, что на это повлияла именно война, а не санкции. Ведь Россия пытается утверждать обратное.
Россия пытается говорить, что эти санкции вызывают высокие цены на продовольствие. Это совсем не так. Это вызвано беспричинным вторжением России в Украину и ее нежеланием сейчас сесть за стол переговоров и уйти из Украины.
– заявила Саманта Пауэр.
Она добавила, что USAID запросило увеличение гуманитарной помощи, а также подчеркнуло важность финансовой поддержки со стороны Конгресса.
Согласно данным Управления ООН по делам беженцев, более 5,4 миллионов человек покинули Украину с начала вторжения. Большинство из них переместились в Польшу. Саманта Пауэр добавила, что соседи Украины отлично справляются с наплывом беженцев.
Что известно о санкциях против России
- Германия поддержала введение эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. На последней встрече представителей стран-членов ЕС в Брюсселе немецкие делегаты заявили о положительном решении со стороны их государства по запрету импорта энергоресурса из России.
- Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий конфискацию активов подсанкционных россиян. Инициатива предусматривает положения, согласно которым конфискованные деньги будут направлены на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи населению, а также на военную поддержку.
- В обновленный санкционный список Великобритании попали члены Федерального собрания России, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации.
Интересно – Ауштрявичюс рассказал о новом пакете санкций против России: смотрите видео