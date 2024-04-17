Именно так прокомментировала сегодняшние взрывы в Джанкое начальница Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

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Законная цель

По словам Гуменюк, военный аэродром оккупантов является законной целью для Вооруженных Сил Украины, потому что на нем базировалась армейская авиация.

"Мы знаем, что во время своего расположения на Крымском полуострове, используя его как мощный милитарихаб, россияне часто меняли места дислокации различных подразделений и перемещали их для того, чтобы отвести от вероятного поражения. Но не все маневры были удачными", – рассказала Гуменюк.

Какая именно цель поражена

Что именно поразили на аэродроме в Джанкое, руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга не стала разглашать, а посоветовала дождаться официальной информации от Генштаба.

"В Крыму продолжается сезон хлопка. Относительно результатов, надо дождаться данных от Генерального штаба", – отметила Наталья Гуменюк.

При этом она добавила, что пресс-центр Объединенного пресс-центр сил обороны Юга всегда предоставляет верифицированные, уточненные и официально подтвержденные результаты боевой работы.

Взрывы в Джанкое: главное

Утром 17 апреля ряд местных телеграмм-каналов сообщил о серии взрывов и пожаре на военном аэродроме в российском Джанкое.

Именно в районе, где перекрыли движение транспорта, расположена авиабаза "Джанка".

Официально российские власти не комментировали информацию о взрывах.