Саме так прокоментувала сьогоднішні вибухи у Джанкої начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері Радіо Свобода.

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Законна ціль

За словами Гуменюк, військовий аеродром окупантів є законною ціллю для Збройних Сил України, бо на ньому базувалася армійська авіація.

"Ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові, використовуючи його як потужний мілітаріхаб, росіяни часто змінювали місця дислокації різних підрозділів і переміщували їх для того, щоб відвести від ймовірного ураження. Але не всі маневри були вдалими", – розповіла Гуменюк.

Яку саме ціль уражено

Що саме уразили на аеродромі у Джанкої, керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня не стала розголошувати, а порадила дочекатися офіційної інформації від Генштабу.

"У Криму триває сезон бавовни. Щодо результатів, треба дочекатися даних від Генерального штабу", – зазначила Наталія Гуменюк.

При цьому вона додала, що пресцентр Об'єднаного пресцентр сил оборони Півдня завжди надає верифіковані, уточнені та офіційно підтверджені результати бойової роботи.

Вибухи в Джанкої: головне

Вранці 17 квітня низка місцевих телеграм-каналів повідомила про серію вибухів та пожежу на військовому аеродромі в російському Джанкої.

Саме в районі, де перекрили рух транспорту, розташована авіабаза "Джанка".

Офіційно російська влада не коментувала інформацію про вибухи.