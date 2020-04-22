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      Последствия пожаров на Житомирщине: Кабмин выделит 25 миллионов гривен

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      Кабмин поручил выделить 25 миллионов гривен / Пресс-служба Кабмина

      Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики выделить 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

      Такое распоряжение премьер-министр озвучил на заседании Кабмина 22 апреля, написал он в своем телеграм-канале.

      Важно Пожар в Житомирской области: спасатели неделю тушат огонь – карта, фото и видео

      Шмыгаль отметил, что из-за огня на Житомирщине пострадали более 70 домов.

      Поэтому сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня. Отдельно хочу еще раз поблагодарить спасателей и всех, кто помогает укрощать пожара,
      – добавил он.

      https://t.me/Denys_Smyhal/137

      Пожар в Житомирской области: что нужно знать

      • Лесной пожар начался 16 апреля рядом с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше в соседние села.
      • Полностью потушить огонь спасателям не удалось до сих пор. Одна из версий о том, что могло привести к масштабному горению – повреждение линий электропередач.
      • Всего привлекли более тысячи человек и 156 единиц техники. Пожарные не имеют возможности добраться до отдельных ячеек: во-первых, отсутствуют дороги, а во-вторых, захламлены леса.
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Новости Житомира
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