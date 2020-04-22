Последствия пожаров на Житомирщине: Кабмин выделит 25 миллионов гривен
Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики выделить 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.
Такое распоряжение премьер-министр озвучил на заседании Кабмина 22 апреля, написал он в своем телеграм-канале.
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Шмыгаль отметил, что из-за огня на Житомирщине пострадали более 70 домов.
Поэтому сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня. Отдельно хочу еще раз поблагодарить спасателей и всех, кто помогает укрощать пожара,
– добавил он.
Пожар в Житомирской области: что нужно знать
- Лесной пожар начался 16 апреля рядом с селами Рудня и Выступовичи Житомирской области. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше в соседние села.
- Полностью потушить огонь спасателям не удалось до сих пор. Одна из версий о том, что могло привести к масштабному горению – повреждение линий электропередач.
- Всего привлекли более тысячи человек и 156 единиц техники. Пожарные не имеют возможности добраться до отдельных ячеек: во-первых, отсутствуют дороги, а во-вторых, захламлены леса.
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