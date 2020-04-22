Последствия пожаров на Житомирщине: Кабмин выделит 25 миллионов гривен

Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики выделить 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.

Такое распоряжение премьер-министр озвучил на заседании Кабмина 22 апреля, написал он в своем телеграм-канале.

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Шмыгаль отметил, что из-за огня на Житомирщине пострадали более 70 домов.

Поэтому сегодня поручил Министерству экономики выделить 25 млн грн на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области. Это, в частности, поддержка людей, пострадавших из-за распространения огня. Отдельно хочу еще раз поблагодарить спасателей и всех, кто помогает укрощать пожара,

– добавил он.

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