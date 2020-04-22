Наслідки пожеж на Житомирщині: Кабмін виділить 25 мільйонів гривень
Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки виділити 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.
Таке розпорядження прем’єр-міністр озвучив на засіданні Кабміну 22 квітня, написав він у своєму телеграм-каналі.
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Шмигаль зазначив, що через вогонь на Житомирщині постраждали понад 70 будинків.
Тому сьогодні доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню. Окремо хочу ще раз подякувати рятувальникам та всім, хто допомагає приборкувати пожежі,
– додав він.
Пожежа в Житомирській області: що треба знати
- Лісова пожежа почалася 16 квітня поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл.
- Повністю приборкати вогонь рятувальникам не вдалось досі. Одна з версій про те, що могло призвести до масштабного горіння – пошкодження ліній електропередач.
- Всього залучили понад тисячу осіб і 156 одиниць техніки. Пожежники не мають можливості дістатися до окремих осередків: по-перше, відсутні дороги, а по-друге, захаращені ліси.
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