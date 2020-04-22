Наслідки пожеж на Житомирщині: Кабмін виділить 25 мільйонів гривень

Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки виділити 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Таке розпорядження прем’єр-міністр озвучив на засіданні Кабміну 22 квітня, написав він у своєму телеграм-каналі.

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Шмигаль зазначив, що через вогонь на Житомирщині постраждали понад 70 будинків.

Тому сьогодні доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню. Окремо хочу ще раз подякувати рятувальникам та всім, хто допомагає приборкувати пожежі,

– додав він.

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