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      Наслідки пожеж на Житомирщині: Кабмін виділить 25 мільйонів гривень

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      Кабмін доручив виділити 25 мільйонів гривень / Пресслужба Кабміну

      Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки виділити 25 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

      Таке розпорядження прем’єр-міністр озвучив на засіданні Кабміну 22 квітня, написав він у своєму телеграм-каналі

      Важливо Пожежа в Житомирській області: рятувальники тиждень гасять вогонь – карта, фото і відео

      Шмигаль зазначив, що через вогонь на Житомирщині постраждали понад 70 будинків.

      Тому сьогодні доручив Міністерству економіки виділити 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області. Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню. Окремо хочу ще раз подякувати рятувальникам та всім, хто допомагає приборкувати пожежі,
      – додав він.

      https://t.me/Denys_Smyhal/137

      Пожежа в Житомирській області: що треба знати 

      • Лісова пожежа почалася 16 квітня поряд із селами Рудня і Виступовичі Житомирської області. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл.
      • Повністю приборкати вогонь рятувальникам не вдалось досі. Одна з версій про те, що могло призвести до масштабного горіння – пошкодження ліній електропередач.
      • Всього залучили понад тисячу осіб і 156 одиниць техніки. Пожежники не мають можливості дістатися до окремих осередків: по-перше, відсутні дороги, а по-друге, захаращені ліси.
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа Новини Житомира Новини України Новини політики
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