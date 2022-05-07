Послы ЕС встретятся 8 мая для согласования новых санкций против России, – журналист

Рикард Йозвяк – брюссельский корреспондент – сообщил, что послы ЕС встретятся в воскресенье, 8 мая, чтобы согласовать новые санкции против России.

Еще 2 мая Йозвяк заявил, что Евросоюз должен объявить о новом пакете санкций уже до 9 мая. Речь идет об ограничениях для России и Беларуси.

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Послы ЕС встретятся завтра (воскресенье, 8 мая – 24 канал) в полдень, чтобы (надеюсь) согласовать 6-й пакет санкций против России,

– написал теперь Йозвяк.

Шестой пакет санкций против России от ЕС: последние новости

Жозеп Боррель – верховный представитель ЕС по внешней политике – 5 мая сообщил, что страны почти достигли согласия по поводу новых санкций против России. В частности, в 6 пакете санкций ожидается нефтяное эмбарго.

По данным Reuters, ЕС планирует отказаться от сырой нефти страны-агрессора в течение 6 месяцев. От нефтепродуктов – до конца 2022 года. Урсула фон дер Ляен – глава Еврокомиссии – отметила, что Владимир Путин должен заплатить высокую цену за свою жестокую агрессию.

Bloomberg сообщил, что от нефтяного эмбарго ЕС освободил 3 страны. Речь идет о:

Венгрии;

Словакии;

Чехии.

По данным СМИ, Венгрии и Словакии должны отказаться от российской нефти до конца 2024 года. Чехия – до июня 2024 года.

Мэтт Смит – ведущий нефтяной аналитик Kpler – заявил, что после введения эмбарго Россия сократит добычу нефти не менее чем на 20%. Это произойдет уже в течение года – двух.

Елена Зеркаль – советница министра энергетики – рассказала, что Минэнерго Украины убеждало европейских коллег, что не стоит переоценивать важность российской нефти. Чтобы это стало возможным, в Германию привезли исследования, разработанные для Украины мировыми компаниями. Они специализируются на исследовании рынков энергоносителей.

"Мы оперировали цифрами и фактами и убеждали, что священная корова, которая называется "российские энергоносители", может спокойно пойти на фарш", – подчеркнула Зеркаль.

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