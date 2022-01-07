Группа послов стран G7 очертила направления своей работы под новым руководством. Теперь эту группу в Украине, как и в целом "Большую семерку", возглавляет Германия.

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Какими будут приоритеты послов G7

Послы группы "Большой семерки" заявили, что приоритетом их деятельности в этом году будут реформы, которые направлены на борьбу с коррупцией и развитие экономики.

Какими будут приоритеты работы группы послов G7 в 2022 году? Группа продолжит поддерживать независимые институты, стремительное снижение уровня коррупции и более процветающую и устойчивую экономику. Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и, таким образом, достижение ощутимых результатов для всех украинцев,

– говорится в заявлении.

Перечисленные реформы дипломаты считают критически важными для нашей страны.

Обратите внимание! Группа послов "Большой семерки" в Украине постоянно поддерживает проведение реформ в нашем государстве. Как и в самой организации, в группе каждый год меняется государство-руководитель. В конце декабря 2021 года госпожа посол Великобритании передала своей немецкой коллеге булаву – символ руководства в группе послов в Украине.

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