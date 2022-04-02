Послы G7 пообещали работать над экономическим восстановлением Украины

Из-за вторжения России в Украину в правительстве уже оценили ущерб нашей страны в 1 триллион долларов. Помочь восстанавливать экономику нашей страны пообещали послы G7.

G7 будет использовать свои ресурсы, чтобы Украина получила экономическую поддержку

Послы G7 заявили, что будут координировать свои усилия с международными партнерами Украины для поддержания экономического восстановления нашей страны.

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Также послы G7 подчеркнули проведение экономических и судебных реформ в Украине после войны.

Группа будет координировать свои усилия с другими международными партнерами Украины с целью поддержки экономического восстановления и поощрения возвращения Украины на ее амбициозный путь экономических и судебных реформ после войны,

– говорится в сообщении G7.

Послы отметили, что "Группа семи" будет использовать свои ресурсы, "чтобы помочь Украине получить гуманитарную и экономическую поддержку".

Речь идет о поддержке как для краткосрочных нужд, так и для долгосрочного развития.

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