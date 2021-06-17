Послы G7 провели встречу с представителями Центральной избирательной комиссии и гражданской сети ОПОРА. Во время нее представители "Большой семерки" отметили несколько важных аспектов.

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Рекомендации Украине от "Большой семерки"

В G7 обратили внимание Украины на необходимости дальнейших изменений в Избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов.

Послы призвали провести местные выборы в 18 общинах Донбасса, а также усилить регулирование финансирования в политике.

Напомним, местные выборы в Украине прошли в октябре 2020 года, но в некоторых прифронтовых общинах они не состоялись.

ОТО на Донбассе, где не прошли выборы