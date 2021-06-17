Посли G7 провели зустріч з представниками Центральної виборчої комісії та громадянської мережі ОПОРА. Під час неї представники "Великої сімки" наголосили на кількох важливих аспектах.
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Рекомендації Україні від "Великої сімки"
- У G7 звернули увагу України на необхідності подальших змін до Виборчого кодексу для забезпечення чесних і надійних результатів виборів.
- Посли закликали провести місцеві вибори у 18 громадах Донбасу, а також посилити регулювання фінансування в політиці.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройшли в жовтні 2020 року, але у деяких прифронтових громадах вони не відбулися.
ОТГ на Донбасі, де не пройшли вибори
- На підставі інформації військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, СБУ і військових, ЦВК заявила про неможливість проведення виборів у деяких населених пунктах.
- Зокрема, в прифронтовій зоні неможливо було гарантувати безпеку виборців, існувала й висока терористична загроза.
- Місцеві вибори не провели у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Волновасі, Авдіївці, Вугледарі, Торецьку, Станиці Луганській, Попасній, Щасті та інших територіальних громадах.