Посли G7 провели зустріч з представниками Центральної виборчої комісії та громадянської мережі ОПОРА. Під час неї представники "Великої сімки" наголосили на кількох важливих аспектах.

Читайте також Посли G7 відправили Зеленському лист щодо судової реформи і застерігають від "провалу"

Рекомендації Україні від "Великої сімки"

У G7 звернули увагу України на необхідності подальших змін до Виборчого кодексу для забезпечення чесних і надійних результатів виборів.

Посли закликали провести місцеві вибори у 18 громадах Донбасу, а також посилити регулювання фінансування в політиці.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройшли в жовтні 2020 року, але у деяких прифронтових громадах вони не відбулися.

ОТГ на Донбасі, де не пройшли вибори