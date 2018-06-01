Послы ЕС одобрили продление запрета на инвестиции в Крым

Послы Евросоюза приняли решение о продлении запрета на инвестиции в оккупированный Крым. Так, запрет продлен еще на один год.

Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС на этой неделе решили продлить на год запрет инвестиций ЕС в Крым. Запрет будет одобрен министрами 18 июня", – написал он.

Читайте также: Госдеп США пригрозил России новыми мощными санкциями

EU ambassadors this week decided to prolong the EU investment ban for #Crimea by one year. will be endorsed by ministers on 18 June. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 1 июня 2018 г.

К слову, в мае Совет Евросоюза ввел санкции против лиц, которые причастны к незаконному проведению выборов президента России в оккупированном Крыму и Севастополе.