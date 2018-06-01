Послы ЕС одобрили продление запрета на инвестиции в Крым
Послы Евросоюза приняли решение о продлении запрета на инвестиции в оккупированный Крым. Так, запрет продлен еще на один год.
Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС на этой неделе решили продлить на год запрет инвестиций ЕС в Крым. Запрет будет одобрен министрами 18 июня", – написал он.
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К слову, в мае Совет Евросоюза ввел санкции против лиц, которые причастны к незаконному проведению выборов президента России в оккупированном Крыму и Севастополе.
Источник: 24 Канал
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