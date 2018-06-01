Посли ЄС схвалили продовження заборони на інвестиції в Крим
Посли Євросоюзу ухвалили рішення щодо продовження заборони на інвестиції в окупований Крим. Так, заборона продовжена ще на один рік.
Про це у Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС цього тижня вирішили продовжити на рік заборону інвестицій ЄС в Крим. Буде схвалена міністрами 18 червня", – написав він.
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До слова, у травні Рада Євросоюзу ввела санкції проти осіб, які причетні до незаконного проведення виборів президента Росії в окупованому Криму та Севастополі.
Джерело: 24 Канал
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