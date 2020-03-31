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      Послы G7 отреагировали на принятие закона о рынке земли в Украине: детали

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      В G7 отреагировали на принятие Радой закона о рынке земли / Иллюстративное фото / Пресс-служба Офиса Президента

      Послы стран "Большой семерки" поздравили принятие парламентом запуска рынка земли в Украине. Теперь они надеются на окончательное принятие законодательства по реформированию банковского сектора.

      Об этом говорится в сообщении, обнародованном в твиттере послов G7 в Украине.

      Между тем Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона

      Мы приветствуем принятие законодательства для запуск рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий. Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие,
      – говорится в поздравлении.

      Послы G7 также подчеркивают: это укрепит финансовый сектор Украины и позволит двигать вперед сотрудничество с международными финансовыми институтами.

      Кроме того, послы стран G7 отметили, что отдают должное президенту Владимиру Зеленскому и народным депутатам от разных политических групп, "которые работали вместе и смогли преодолеть политические разногласия ради Украины".

      Внимание! Принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности были условием для получения новой программы финансирования от МВФ в объеме примерно 8 миллиардов долларов.

      Смотрите также Закон о земле 2020 в Украине: текст закона и что он означает

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      • С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
      • Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
      • Будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.
      • Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.
      • Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены в торгах в течение 2 лет.
      • Запрещено продавать земли даже в условиях проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.
      • Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.
      • Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.

      Що треба знати про ринок землі інфографіка 24 канал
      Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины G7 Верховная Рада Рынок земли
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