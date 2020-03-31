Послы G7 отреагировали на принятие закона о рынке земли в Украине: детали
Послы стран "Большой семерки" поздравили принятие парламентом запуска рынка земли в Украине. Теперь они надеются на окончательное принятие законодательства по реформированию банковского сектора.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном в твиттере послов G7 в Украине.
Между тем Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона
Мы приветствуем принятие законодательства для запуск рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий. Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие,
– говорится в поздравлении.
Послы G7 также подчеркивают: это укрепит финансовый сектор Украины и позволит двигать вперед сотрудничество с международными финансовыми институтами.
Кроме того, послы стран G7 отметили, что отдают должное президенту Владимиру Зеленскому и народным депутатам от разных политических групп, "которые работали вместе и смогли преодолеть политические разногласия ради Украины".
Внимание! Принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности были условием для получения новой программы финансирования от МВФ в объеме примерно 8 миллиардов долларов.
Смотрите также Закон о земле 2020 в Украине: текст закона и что он означает
Что предусматривает законопроект о рынке земли
- С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
- Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
- Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
- Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
- Будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.
- Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.
- Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены в торгах в течение 2 лет.
- Запрещено продавать земли даже в условиях проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.
- Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.
- Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.
Читайте также
-
На складах Amazon зафиксированы случаи заражения COVID-19: работники начали забастовкусегодня , 15:46
-
История об упущенном шансе для Украины, или Реформа без реформысегодня , 10:27
-
Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузиисегодня , 13:30
-
Високосный 2020 год: запреты и народные приметысегодня , 12:54
-
Цены на бензин можно снизить на 3 – 5 гривен за литр, – АМКУсегодня , 10:50
-
Зачем Коломойскому дефолт: последствия для Украинысегодня , 15:30