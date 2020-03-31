Послы G7 отреагировали на принятие закона о рынке земли в Украине: детали

Послы стран "Большой семерки" поздравили принятие парламентом запуска рынка земли в Украине. Теперь они надеются на окончательное принятие законодательства по реформированию банковского сектора.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в твиттере послов G7 в Украине.

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Мы приветствуем принятие законодательства для запуск рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий. Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие,

– говорится в поздравлении.

Послы G7 также подчеркивают: это укрепит финансовый сектор Украины и позволит двигать вперед сотрудничество с международными финансовыми институтами.

Кроме того, послы стран G7 отметили, что отдают должное президенту Владимиру Зеленскому и народным депутатам от разных политических групп, "которые работали вместе и смогли преодолеть политические разногласия ради Украины".

Внимание! Принятие закона о рынке земли вместе с законом о регулировании банковской деятельности были условием для получения новой программы финансирования от МВФ в объеме примерно 8 миллиардов долларов.

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Что предусматривает законопроект о рынке земли

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.

Будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.

Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены в торгах в течение 2 лет.

Запрещено продавать земли даже в условиях проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.

Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.



Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала