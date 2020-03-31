Посли G7 відреагували на прийняття закону про ринок землі в Україні: деталі
Посли країн "Великої сімки" привітали ухвалення парламентом запуску ринку землі в Україні. Тепер вони сподіваються на остаточне прийняття законодавства щодо реформування банківського сектора.
Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері послів G7 в Україні.
Тим часом Ринок землі: у Раді заблокували підписання закону
Ми вітаємо прийняття законодавства для запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, до якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна з реформування банківського сектора, і сподіваємося на його остаточне прийняття,
– мовиться у вітанні.
Посли G7 також наголошують: це зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями.
Крім того, посли країн G7 наголосили, що віддають належне президенту Володимиру Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, "які працювали разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України".
Увага! Ухвалення закону про ринок землі разом із законом про регулювання банківської діяльності були умовою для отримання нової програми фінансування від МВФ в обсязі приблизно 8 мільярдів доларів.
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Що передбачає законопроєкт про ринок землі
- З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.
- Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.
- Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.
- Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.
- Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
- Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.
- Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.
- Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.
- Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.
- Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.
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