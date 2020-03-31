Посли G7 відреагували на прийняття закону про ринок землі в Україні: деталі

Посли країн "Великої сімки" привітали ухвалення парламентом запуску ринку землі в Україні. Тепер вони сподіваються на остаточне прийняття законодавства щодо реформування банківського сектора.

Про це мовиться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері послів G7 в Україні.

Тим часом Ринок землі: у Раді заблокували підписання закону

Ми вітаємо прийняття законодавства для запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, до якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна з реформування банківського сектора, і сподіваємося на його остаточне прийняття,

– мовиться у вітанні.

Посли G7 також наголошують: це зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями.

Крім того, посли країн G7 наголосили, що віддають належне президенту Володимиру Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, "які працювали разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України".

Увага! Ухвалення закону про ринок землі разом із законом про регулювання банківської діяльності були умовою для отримання нової програми фінансування від МВФ в обсязі приблизно 8 мільярдів доларів.

Дивіться також Закон про землю 2020 в Україні: текст закону та що він означає

Що передбачає законопроєкт про ринок землі

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Початок дії закону відкладається, тобто запрацює з 1 липня 2021 року.

Не продаватимуться землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.

Розрахунок за покупку землі відбуватиметься тільки в безготівковій формі.

Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років.

Заборонено продавати землі навіть за умов проведення референдуму юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.

Іноземцям заборонено купувати земельні ділянки в 50-кілометровій зоні від держкордону України, незалежно від рішення референдуму.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу