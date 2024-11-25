У оппонентов США не получится поссорить две администрации, заявил Майк Волц, советник Трампа по национальной безопасности, в комментарии Fox News Sunday. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Волц отметил, что уже провел переговоры с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, чтобы обеспечить скоординированное взаимодействие между нынешним Белым домом и командой Трампа.

Наши противники там, которые думают, что это время возможностей, что они могут стравить одну администрацию с другой, ошибаются. Мы рука об руку. Мы одна команда с Соединенными Штатами в этом переходном периоде,

– подчеркнул он.

Он поддержал решение администрации Байдена разрешить использование противопехотных мин для укрепления оборонительных позиций Украины. Также он сказал, что Трамп "очень обеспокоен эскалацией" войны между Россией и Украиной и будет оставаться сосредоточенным на мирных переговорах для прекращения войны.

Ранее Волц присоединился к встрече Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте, состоявшейся в Мар-а-Лаго. Он заявил, что европейские союзники “бесспорно будут ключевой частью" любого мирного соглашения, которое положит конец конфликту.