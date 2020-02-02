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      Пособие по уходу: что предлагают изменить в 2020 году

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      Пособие по уходу в 2020 году / 24 канал

      В Украине планируют пересмотреть размеры социальной помощи на уход, а также изменить категории лиц, которым будет оказана эта помощь.

      Как пояснил 24 каналу адвокат Inpraxi Law Роман Кобец, согласно тексту законопроекта № 2494, который приняла за основу Верховная Рада, на вид помощи смогут претендовать новые категории украинцев.

      Важно: Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году

      Сейчас такой вид соцпомощи назначается:

      • одиноким малообеспеченным пенсионерам,
      • одиноким лицам с инвалидностью вследствие войны II и III группы, если врачебно-консультативная комиссия вынесет заключение, что человек нуждается в постороннем уходе,
      • всем лицам с инвалидностью вследствие войны I группы.

      В этот список планируют добавить также одиноких лиц, достигших 80-летнего возраста, и которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию в соответствии с законами Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или "О пенсионном обеспечении лиц , уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

      Государственная социальная помощь по уходу таким лицам будет назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, за счет Государственного бюджета Украины.


      Прожиточный минимум и минимальная зарплата в госбюджете на 2020 год / инфографика 24 канала

      Больше не могут претендовать на помощь те украинцы, за осуществление ухода за которыми выплачивается компенсация на уход.

      Общий максимальный размер госпомощи – по-прежнему с учетом увеличения ее размера и не может превышать прожиточного минимума для семьи.

      "Все основные моменты о порядке исчисления совокупного дохода, назначения и предоставления помощи будут определяться не законом, а постановлениями Кабинета Министров. Поэтому для внесения изменений, в том числе в части ухудшения, не нужно будет принимать закон, а достаточно внести изменения в постановление Кабмина", – подытожил юрист.

      Изменения в случае принятия закона, вступят в силу сразу.

       

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Деньги Кабинет Министров Украины
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