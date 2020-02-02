Допомога на догляд: що пропонують змінити у 2020 році

В Україні планують переглянути розміри соціальної допомоги на догляд, а також змінити категорії осіб, яким буде надана ця допомога.

Як пояснив 24 каналу адвокат Inpraxi Law Роман Кобець, відповідно до тексту законопроекті № 2494, який прийняла за основу Верховна Рада, на цей вид допомоги зможуть претендувати нові категорії українців.

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Зараз такий вид соцдопомоги призначається:

одиноким малозабезпеченим пенсіонерам,

одиноким особам з інвалідністю внаслідок війни II і III групи, якщо лікарсько-консультативна комісія винесе висновок, що людина потребує стороннього догляду,

усім особам з інвалідністю внаслідок війни I групи.

До цього списку планують додати також одиноких осіб, які досягли 80-річного віку, та які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Державна соціальна допомога на догляд таким особам призначатиметься у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за рахунок Державного бюджету України.

Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у держбюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

Більше не можуть претендувати на допомогу ті українці, за здійснення догляду за якими виплачується компенсація на догляд.

Загальний максимальний розмір держдопомоги – як і раніше з урахуванням збільшення її розміру і не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї.

"Всі основні моменти щодо порядку обчислення сукупного доходу, призначення та надання допомоги будуть визначатися не законом, а постановами Кабінету Міністрів. А тому для внесення змін, в тому числі в частині погіршення, не потрібно буде приймати закон, а достатньо внести зміни до постанови Кабміну", – підсумував юрист.

Зміни у разі прийняття закону, набудуть чинності одразу.