18:31
2 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін вчиться у Януковича. Білорусію "поставили раком"
      Вєсті Кремля
      22:36, 1 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Шалена комуналка для Ахметова. Ідеальний чиновник Аваков
      Вєсті.UA
      18:24, 1 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Допомога на догляд: що пропонують змінити у 2020 році

      2843 Читать новость на русском
      Допомога на догляд у 2020 році / 24 канал

      В Україні планують переглянути розміри соціальної допомоги на догляд, а також змінити категорії осіб, яким буде надана ця допомога.

      Як пояснив 24 каналу адвокат Inpraxi Law Роман Кобець, відповідно до тексту законопроекті № 2494, який прийняла за основу Верховна Рада, на цей вид допомоги зможуть претендувати нові категорії українців.

      Важливо: Прожитковий мінімум, діти та переселенці: як зміняться соціальні виплати у 2020 році

      Зараз такий вид соцдопомоги призначається:

      • одиноким малозабезпеченим пенсіонерам,
      • одиноким особам з інвалідністю внаслідок війни II і III групи, якщо лікарсько-консультативна комісія винесе висновок, що людина потребує стороннього догляду,
      • усім особам з інвалідністю внаслідок війни I групи.

      До цього списку планують додати також одиноких осіб, які досягли 80-річного віку, та які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до законів України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

      Державна соціальна допомога на догляд таким особам призначатиметься у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за рахунок Державного бюджету України.

      Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата у держбюджеті на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

      Більше не можуть претендувати на допомогу ті українці, за здійснення догляду за якими виплачується компенсація на догляд.

      Загальний максимальний розмір держдопомоги – як і раніше з урахуванням збільшення її розміру і не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї.

      "Всі основні моменти щодо порядку обчислення сукупного доходу, призначення та надання допомоги будуть визначатися не законом, а постановами Кабінету Міністрів. А тому для внесення змін, в тому числі в частині погіршення, не потрібно буде приймати закон, а достатньо внести зміни до постанови Кабміну", – підсумував юрист.

      Зміни у разі прийняття закону, набудуть чинності одразу.

       

      Гороскоп на тиждень 3 – 9 лютого 2020 для всіх знаків Зодіаку
      сьогодні
      7350
      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Гроші Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 "Схематоз" Труханова: з'явилося нове гучне ім'я серед підозрюваних
      Сергій Лещенко 388
      сьогодні , 16:00 Зависимости XXI века: как развестись со своим телефоном
      Владислав Бурда 275
      сьогодні , 14:30 На Донбасі викрили секретний супутниковий зв'язок армії РФ: резонансні деталі
      Михайло Макарук 4205
      сьогодні , 12:00 Таємниці мозку: що допоможе покращити пам'ять та підвищити ефективність навчання
      1382
      сьогодні , 08:01 Податкова реформа 2020: що зміниться для українців
      Юлія Поскробок 9240
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук