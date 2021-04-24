В Херсоне во время сессии областного совета 23 апреля произошла потасовка с участием представителей "Оппозиционного платформы – За жизнь" и "Евросолидарности". Депутат от пророссийской политсилы предложил наложить санкции на пятого президента Петра Порошенко. В ответ член "ЕС" Сергей Хлань попытался нацепить на него плакат с надписью "Пособник оккупанта".

Устинов свою позицию аргументировал тем, что в результате деятельности Порошенко Украина понесла огромные убытки. Также он вспомнил некоторые скандалы по пятому президенту.

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Подробнее о столкновении

Инцидент произошел, когда Устинов выступал с трибуны. Когда же Хлань к нему подошел, представитель ОПЗЖ даже попытался ему ответить кулаками. Впоследствии в конфликт вмешались коллеги драчунов-депутатов.

Через некоторое время Устинов все же продолжил свое выступление. Он отметил, что терпеть оскорбление – наклеивание ярлыков – не будет.

Обратите внимание! Заявление Устинова все же внесли в повестку дня сессии. Правда, фракция ЕС покинула сессионный зал. Зато сессия облсовета продолжила свою работу.

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Как свой поступок объяснил Хлань

Депутат подчеркнул: "нельзя накладывать санкции на человека, который защитил страну, который сохранил и сделал сильную и крепкую армию".

Благодаря всему этому мы здесь находимся в мирном Херсоне. Пока вот будет продолжаться такой сепарський шабаш, мы в этом участвовать не будем,

– заявил Хлань.

Интересный момент

Позже, во время выступления представитель фракции "Батькивщина", экс-нардеп Юрий Одарченко выразил свою позицию. По его мнению, спровоцировал конфликт Устинов.

Кроме того, Одарченко обвинил председателя облсовета Александра Самойленко (фракция "Слуга народа") в том, что тот "идет на поводу" у своего первого заместителя.