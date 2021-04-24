У Херсоні під час сесії обласної ради 23 квітня сталася штурханина за участю представників "Опозиційної платформи – За життя" та "Євросолідарності". Депутат від проросійської політсили запропонував накласти санкції на п'ятого президента Петра Порошенка. У відповідь член "ЄС" Сергій Хлань спробував начепити на нього плакат із написом "Пособник окупанта".

Устинов свою позицію аргументував тим, що внаслідок діяльності Порошенка Україна зазнала шалених збитків. Також він згадав деякі скандали щодо п'ятого президента.

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Докладніше про сутичку

Інцидент трапився, коли Устинов виступав з трибуни. Коли ж Хлань до нього підійшов, представник ОПЗЖ навіть спробував йому відповісти кулаками. Згодом у конфлікт втрутилися колеги забіяк-депутатів.

За деякий час Устинов все ж продовжив свій виступ. Він наголосив, що терпіти образу – наклеювання ярликів – не буде.

Зверніть увагу! Заяву Устинова все ж внесли у порядок денний сесії. Щоправда, фракція ЄС залишила сесійну залу. Натомість сесія облради продовжила свою роботу.

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Як свій вчинок пояснив Хлань

Депутат наголосив: "не можна накладати санкції на людину, яка захистила країну, яка зберегла та зробила сильну та міцну армію".

Завдяки всьому цьому ми тут перебуваємо в мирному Херсоні. Поки ось буде тривати такий сепарський шабаш, ми в цьому брати участь не будемо,

– заявив Хлань.

Цікавий момент

Пізніше, під час виступу представник фракції "Батьківщина", екснардеп Юрій Одарченко висловив свою позицію. На його думку, спровокував конфлікт Устинов.

Крім того, Одарченко звинуватив голову облради Олександра Самойленка (фракція "Слуга народу") у тому, що той "йде на поводу" у свого першого заступника.

Зауважимо! Устинова називають можливим кандидатом на виборах народного депутата в окрузі №184 (Херсонська область). Дату цих повторних виборів ще не призначили.