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Пособника оккупантов на Донбассе приговорили к пожизненному заключению

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Приспешник оккупантов за убийство правоохранителя проведет за решеткой всю жизнь
Приспешник оккупантов за убийство правоохранителя проведет за решеткой всю жизнь

Жителя Мариуполя, который в 2014 году присоединился к рядам оккупантов на Донбассе, а впоследствии убил правоохранителя, приговорили к пожизненному заключению.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в мае 2014 года, когда Мариуполь был оккупирован, 33-летний местный житель добровольно вступил в ряды террористов с целью получения денежного вознаграждения за охрану административного здания горисполкома. Однако когда боевики платить перестали, идейные убеждения добровольца изменились и он покинул незаконное формирование.

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Впоследствии, с ноября 2014 года до апреля 2015 года мужчина периодически приходил к своей бывшей жене домой, где, угрожая применением насилия, требовал у нее деньги. Не получая их, он резал интернет-кабель, ломал пластиковые трубы водоснабжения, демонтировал металлический люк.

"Возмущенная его поведением женщина обратилась в полицию. Когда участковый инспектор пришел к мужчине домой, последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему не менее 10 ударов топором по голове. От полученных многочисленных травм полицейский скончался, а злоумышленник забрал из кармана погибшего денежные средства, мобильный телефон, ключи от автомобиля и на угнанном авто поехал к своему товарищу", – сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

На судебном заседании мужчина признал свою вину частично, однако прокурором Мариупольской местной прокуратуры №1 предоставлено достаточно доказательств совершения им указанных преступлений. Поэтому суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. ч. 1, 2 ст. 189 (Вымогательство), ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и приговорил к пожизненному лишению свободы.

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Приговор суда не вступил в законную силу. У сторон есть 30 дней на его обжалование в суде высшей инстанции.

Теги: Новости Украины Криминальные новости ГПУ Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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