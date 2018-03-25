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Украинец рассказал, как помогал пророссийским боевикам на Донбассе

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Боевики на Донбассе
Боевики на Донбассе / Фото из открытых источников

Полиция Лимана, что в Донецкой области задержала боевика, который помогал российским оккупационным силам на Донбассе. Сотрудники уголовного розыска установили, что в 2014 году человек способствовал оккупации города.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

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Правоохранители собрали доказательства причастности к незаконным вооруженным формированиям 34-летнего местного жителя, который имел судимость за кражи. В апреле 2014 года мужчина предложил свои услуги террористам, с целью личное обогащение,
– говорится в сообщении.

Мужчину поставили на блокпост в селе Дробышево осуществлять пропускной режим. Его задачей было останавливать транспорт и проверять водителей и машины на блокпосту оккупированной территории Донбасса. После четырех дней "работы" человек разочаровался и покинул оккупационные войска России. Боевик скрывал участие в бандформировании.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

К слову, большинство военных, воюющих с российскими оккупационными войсками на Донбассе, могут поддержать силовую смену власти в Украине, но только на уровне идеи.

Теги: Новости России терроризм Новости Донецка Война на Донбассе Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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