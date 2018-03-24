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В Херсоне контрразведка задержала сотрудницу "министерства госбезопасности" росоккупантов

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В Херсоне контрразведка задержала сотрудницу "министерства госбезопасности" росоккупантов

В Херсоне украинская контрразведка задержала "офицера" так называемых "спецслужб ДНР". Это молодая женщина, история деятельности которой связана с Крымом и Донбассом, где она пропагандировала "русский мир" и вербовала жителей оккупированных Россией территорий в вооруженные бандформирования российских оккупационных сил.

Элина Борозенна – "младший лейтенант" так называемого "министерства госбезопасности ДНР". После задержания она призналась, что занималась "информационной поддержкой идей оккупационной администрации, сообщает ТСН.

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Женщина говорит, что работать на "спецслужбу" боевиков ее убедил муж, Иван Борозенный – бывший офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ. Новые работодатели направили предателя из аннексированного полуострова в Донецк – на усиление карательных структур оккупантов. Результатом работы семейного подряда стали многочисленные листовки, которые должны были убедить население вступать в ряды вооруженных формирований оккупантов.

Однако, такая ненависть к "киевской хунте" не помешала девушке приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить загранпаспорт.

"Скажем так, он открывает возможности более широкие, упрощает процедуры перемещения", – пояснила Элина Борозенна.

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По ее словам, среди боевиков немало таких, кто так же, как она, получает или уже получил украинские документы. Это подтверждает и наша контрразведка. Частично это означает, что "русский мир" разочаровал боевиков, поэтому они ищут более комфортные условия для жизни.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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