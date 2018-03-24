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У Херсоні контррозвідка затримала працівницю "міністерства держбезпеки" російських окупантів

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У Херсоні контррозвідка затримала працівницю "міністерства держбезпеки" російських окупантів

У Херсоні українська контррозвідка затримала "офіцера" так званих "спецслужб ДНР". Це молода жінка, історія діяльності котрої пов'язана з Кримом і Донбасом, де вона пропагувала "руський мір" та вербувала жителів окупованих Росією територій до збройних бандформувань російських окупаційних сил.

Еліна Борозенна – "молодший лейтенант" так званого "міністерства держбезпеки ДНР". Після затримання вона зізналася, що займалася "інформаційною підтримкою ідей окупаційної адміністрації, повідомляє ТСН.

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Жінка каже, що працювати на "спецслужбу" бойовиків її переконав чоловік, Іван Борозенний – колишній офіцер МВС України в Криму, котрий зрадив присязі і став агентом ФСБ. Нові роботодавці направили зрадника з анексованого півострова до Донецька – на підсилення каральних структур окупантів. Результатом роботи сімейного підряду стали численні агітки, які мали б переконати населення вступати до лав збройних формувань окупантів.

Однак така ненависть до "київської хунти" не завадила дівчині приїхати на підконтрольну територію, аби оформити закордонний паспорт.

"Скажімо так, він відкриває можливості більш широкі, спрощує процедури переміщення", – пояснила Еліна Борозенна.

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За її словами, серед бойовиків чимало таких, хто так саме, як вона, отримує чи то вже отримав українські документи. Це підтверджує й наша контррозвідка. Частково це означає, що "руський мір" розчарував бойовиків, тож вони шукають більш комфортні умови для життя.

Теги: Новини України Новини Херсона Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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