Поліція Лимана, що на Донеччині, затримала бойовика, який допомагав російським окупаційним силам на Донбасі. Співробітники карного розшуку встановили, що в 2014 році чоловік сприяв окупації міста.

Про це інформує прес-служба поліції Донеччини.

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Правоохоронці зібрали докази причетності до незаконних збройних формувань 34-річного місцевого мешканця, який мав судимість за крадіжки. У квітні 2014 року чоловік запропонував свої послуги терористам, маючи на меті особисте збагачення,

– йдеться у повідомленні.

Чоловіка поставили на блокпост в селі Дробишево здійснювати пропускний режим. Його завданням було зупиняти транспорт та перевіряти водіїв і автівки на блокпості окупованої території Донеччини. Після чотирьох днів "роботи" чоловік розчарувався та покинув окупаційні війська Росії. Бойовик приховував участь у бандформуванні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

До слова, більшість військових, які воюють з російськими окупаційними військами на Донбасі, можуть підтримати силову зміну влади в Україні, але тільки на рівні ідеї.