Поплічника окупантів на Донбасі засудили до довічного ув'язнення
Мешканця Маріуполя, який у 2014 року приєднався до лав окупантів на Донбасі, а згодом вбив правоохоронця, засудили до довічного ув'язнення.
Як повідомили у Генпрокуратурі, у травні 2014 року, коли Маріуполь було окуповано, 33-річний місцевий мешканець добровільно вступив до лав терористів з метою отримання грошової винагороди за охорону адміністративної будівлі міськвиконкому. Однак коли бойовики платити перестали, ідейні переконання добровольця змінилися і він покинув незаконне формування.
Читайте також: Зґвалтування дворічної дівчинки у Ніжині: активісти вийшли на протест
Згодом, з листопада 2014 року до квітня 2015 року чоловік періодично приходив до своєї колишньої дружини додому, де, погрожуючи застосуванням насильства, вимагав у неї гроші. Не отримуючи їх, він різав інтернет-кабель, ламав пластикові труби водопостачання, демонтував металевий люк.
"Обурена його поведінкою жінка звернулася до поліції. Коли дільничний інспектор прийшов до чоловіка додому, останній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс йому не менше 10 ударів сокирою по голові. Від отриманих чисельних травм правоохоронець помер, а зловмисник забрав з кишені загиблого грошові кошти, мобільний телефон, ключі від автомобіля та на викраденому авто поїхав до свого товариша", – повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.
У судовому засіданні чоловік визнав свою провину частково, однак прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №1 надано достатньо доказів скоєння ним вказаних злочинів. Тож суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч. ч. 1, 2 ст. 189 (Вимагання), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та засудив до довічного позбавлення волі.
Читайте також: Українець розповів, як допомагав проросійським бойовикам на Донбасі
Вирок суду не набув законної сили. У сторін є 30 днів на його оскарження у суді вищої інстанції.
Вибір редакції
-
Навколо Росії назріває міжнародний скандал: Чехія висилає "розвідників" РФ під прикриттямсьогодні , 15:16
-
Сигнал опонентам Порошенка у військових колах, – французьке видання про арешт Савченкосьогодні , 13:56
-
Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійцісьогодні , 13:05