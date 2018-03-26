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Поплічника окупантів на Донбасі засудили до довічного ув'язнення

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Поплічник окупантів за вбивство правоохоронця проведе за ґратами все життя
Поплічник окупантів за вбивство правоохоронця проведе за ґратами все життя

Мешканця Маріуполя, який у 2014 року приєднався до лав окупантів на Донбасі, а згодом вбив правоохоронця, засудили до довічного ув'язнення.

Як повідомили у Генпрокуратурі, у травні 2014 року, коли Маріуполь було окуповано, 33-річний місцевий мешканець добровільно вступив до лав терористів з метою отримання грошової винагороди за охорону адміністративної будівлі міськвиконкому. Однак коли бойовики платити перестали, ідейні переконання добровольця змінилися і він покинув незаконне формування.

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Згодом, з листопада 2014 року до квітня 2015 року чоловік періодично приходив до своєї колишньої дружини додому, де, погрожуючи застосуванням насильства, вимагав у неї гроші. Не отримуючи їх, він різав інтернет-кабель, ламав пластикові труби водопостачання, демонтував металевий люк.

"Обурена його поведінкою жінка звернулася до поліції. Коли дільничний інспектор прийшов до чоловіка додому, останній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс йому не менше 10 ударів сокирою по голові. Від отриманих чисельних травм правоохоронець помер, а зловмисник забрав з кишені загиблого грошові кошти, мобільний телефон, ключі від автомобіля та на викраденому авто поїхав до свого товариша", – повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко.

У судовому засіданні чоловік визнав свою провину частково, однак прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №1 надано достатньо доказів скоєння ним вказаних злочинів. Тож суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч. ч. 1, 2 ст. 189 (Вимагання), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та засудив до довічного позбавлення волі.

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Вирок суду не набув законної сили. У сторін є 30 днів на його оскарження у суді вищої інстанції.

Теги: Новини України Кримінальні новини ГПУ Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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