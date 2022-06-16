Посол Андрей Мельник озвучил главное ожидание от визита Олафа Шольца в Киев

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал немецкого канцлера Олафа Шольца взять на себя далеко идущие обязательства по поставке оружия в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги утром в четверг, 16 июня, прибыли в Киев с визитом. Украинский посол Андрей Мельник призвал немецкого канцлера во время этой поездки принять дополнительные обязательства по поставкам оружия.

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"Украинцы надеются, что визит канцлера Олафа Шольца будет иметь не только символическое значение, но и станет прорывным в подъеме военной помощи Германии на качественно новый уровень. Очень важно, чтобы глава правительства собственными глазами видел разорение от российской агрессии, разговаривал с жертвами войны, а также осознавал неотложность того, почему Украину нужно поддерживать в полную силу, гораздо сильнее и больше, с тяжелым вооружением», – заявил Андрей Мельник.

Украинский посол отметил, что в Киеве надеются, что Шольц наконец-то даст зеленый свет на запрашиваемые 88 основных боевых танков Leopard 1 и 100 БМП Marder, которые компания Rheinmetall может поставить немедленно.

Мы также призываем Олафа Шольца предоставить тяжелое вооружение из запасов Бундесвера, которое не снизит способность Германии защищаться. Ничто не помешает Германии сделать значительную часть собственных 800 транспортных танков Fuchs, 325 танков Leopard 2 или 380 танков Marder для разгрома российских войск,

– заявил Мельник.

Хотя Украина нуждается и в гораздо большем вооружении, которое имеет Германия. В первую очередь то, что касается моря. Оно необходимо, чтобы освободить украинские порты от российской блокады.

"Украине нужны немецкие подлодки, корветы, патрульные и боевые катера, чтобы защитить длинное побережье Черного моря и ликвидировать морское преимущество России. Это также гарантирует свободу судоходства и продовольственную безопасность", - сказал Мельник.

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Визит Шольца, Макрона и Драги в Киев: главное

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в столицу Украины в четверг утром на специальном поезде.

Главные темы обсуждения лидеров стран – поддержка Украины в войне с Россией и желание нашего государства вступить в ЕС.

Шольц, Макрон и Драги прибыли в Киев на поезде. Для этого они отправились в Польшу самолетами, после чего пересели в специальный поезд, который ночью отправился в Киев. Авиапространство над нашей страной закрыто.

Они также вместе поехали в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть последствия русской оккупации.

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К ним в Киеве присоединился и прибывший отдельно президент Румынии Клаус Йоханнис.

Шольц, Макрон и Драги представляют тройку наиболее густонаселенных и экономически сильных стран ЕС. Все три государства принадлежат G7, в которой объединились демократические экономические силы. Германия сейчас возглавляет эту группу, а Франция председательствует в ЕС.

Шольц неоднократно подвергался критике из-за слишком медленной поддержки Украины, а также блокированию поставки тяжелого вооружения. Все свои поступки немецкий канцлер объясняет нежеланием лишний раз раздражать российского диктатора Владимира Путина.

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