Посол Великобритании в Белграде Шен Маклауд провела переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем. Она пришла на встречу в красном платке.

В частности, Шен Маклауд надела платок со словами гимна Украины. Сербское телевидение уже успело назвать это провокацией.

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Как отреагировало сербское телевидение

Учитель опубликовал в инстаграмме фото со встречи, на которой он и Маклауд сидят за столом, и у посла на платке можно увидеть слова "Погибнут наши враги как роса на солнце, воцаримся и мы, братья, в своей сторонке".

Президент Сербии в сообщении о встрече не упомянул Украину, отметив, что речь шла о переговорах по Косово в Брюсселе, а также двустороннее сотрудничество с Британией.

Телеканал РТРС из Республики Сербской обратил внимание на платок и назвал это провокацией.

"Такой нетипичный для иностранных послов шаг можно трактовать как попытку провокации и, конечно, как недипломатический шаг по официальному Белграду", – говорится в новости о встрече.



Встреча президента Сербии с послом Британии / Фото из инстаграммы Вучича

В Сербии готовы переосмыслить отношения с Россией

Война России против Украины поставила многие страны перед выбором. И, кажется, Сербия наконец-то определилась, на чьей стороне она стремится быть. Вектор движения государства озвучил его президент.

В интервью Александр Вучич заметил, что перед Сербией стоит "трудный выбор". Причиной тому стала необходимость пересмотреть отношения с Россией. Напомним, что страна-агрессорка – традиционный славянский союзник Белграда.

Журналистам Вучич добавил, что, по его мнению, назрело время для переосмысления. Сербия задумалась над тем, чтобы отойти от отказа в присоединении к западным санкциям против России.

В то же время Вучич повторил, что Россия должна прекратить вербовать в ППК "Вагнера" сербов. Ему не нравится, что граждане его страны могут быть вовлечены в войну против Украины.