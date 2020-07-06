Посол Франции заявил о необходимости уточнить минские договоренности
Посол Франции Этьен де Понсен заявил о необходимости разъяснения и уточнения минских договоренностей. Мол, они были заключены еще в 2014 и 2015 годах.
Все стороны переговоров признают возможность таких разъяснений, рассказал Этьен де Понсен в интервью "РБК-Украина".
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Наша позиция заключается в том, что любой дипломатический текст оставляет пространство для интерпретаций. Конечно, текст не может описать все возможности развития ситуации, поэтому есть потребность в разъяснениях и уточнениях,
– рассказал посол Франции.
Отвечая на вопрос о том, может ли быть подписан какой-то новый протокол, он отметил, что такой юридический подход не следует применять. Мол, нужно лишь понимание, как имплементировать положения минских договоренностей.
"Особенно когда говорится о выборах, о границе. Когда речь доходит до деталей, надо их объяснить и описать. Украина должна получить контроль над границей, но есть вопрос по последовательности шагов и тому подобное", – объяснил Этьен де Понсен.
Минский и нормандский процессы: что общего и как они связаны
- Эти переговорные процессы касаются договоренностей для завершения войны на Донбассе. В обоих есть Украина и Россия, в Минске к ним присоединяется ОБСЕ, а в нормандском формате Германия и Франция.
- Фактически "норманди" предусматривает политические договоренности на высшем уровне, в том числе и между президентами Украины и России.
- В то же время минские переговоры являются площадкой для обсуждения имплементации договоренностей. Там подгруппы по разным направлениям обсуждают конкретные шаги для выполнения достигнутых договоренностей.