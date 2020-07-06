Посол Франции Этьен де Понсен заявил о необходимости разъяснения и уточнения минских договоренностей. Мол, они были заключены еще в 2014 и 2015 годах.

Все стороны переговоров признают возможность таких разъяснений, рассказал Этьен де Понсен в интервью "РБК-Украина".

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Наша позиция заключается в том, что любой дипломатический текст оставляет пространство для интерпретаций. Конечно, текст не может описать все возможности развития ситуации, поэтому есть потребность в разъяснениях и уточнениях,

– рассказал посол Франции.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть подписан какой-то новый протокол, он отметил, что такой юридический подход не следует применять. Мол, нужно лишь понимание, как имплементировать положения минских договоренностей.

"Особенно когда говорится о выборах, о границе. Когда речь доходит до деталей, надо их объяснить и описать. Украина должна получить контроль над границей, но есть вопрос по последовательности шагов и тому подобное", – объяснил Этьен де Понсен.

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