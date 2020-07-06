Посол Франції Етьєн де Понсен заявив про потребу в роз'ясненні й уточненні мінських домовленостей. Мовляв, вони були укладені ще у 2014 і 2015 роках.

Усі сторони переговорів визнають можливість таких роз'яснень, розповів Етьєн де Понсен в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Наша позиція полягає в тому, що будь-який дипломатичний текст залишає простір для інтерпретацій. Звісно, текст не може описати усі можливості розвитку ситуації, тому є потреба у роз'ясненнях та уточненнях,

– розповів посол Франції.

Відповідаючи на питання про те, чи може бути підписаний якийсь новий протокол, він зазначив, що такий юридичний підхід не слід застосовувати. Мовляв, потрібне лише розуміння, як імплементувати положення мінських домовленостей.

"Особливо коли мовиться про вибори, про кордон. Коли мова доходить до деталей, треба їх пояснити й описати. Україна має отримати контроль над кордоном, але є питання щодо послідовності кроків тощо", – пояснив Етьєн де Понсен.

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