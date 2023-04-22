Посол Китая сомневается в суверенности бывших стран СССР: как ответили в Литве и Эстонии

Посол Китая во Франции Лу Шайе 21 апреля сделал сомнительное заявление. Он сказал, что бывшие советские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

Об этом он сказал во время интервью французскому телеканалу LCI. Шайе заявил, что бывшие советские республики, которой также считается Украина, "не обладают эффективным статусом в международном праве".

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Скандальное заявление посла Китая

"В международном праве страны бывшего Советского Союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны", – сказал он.

Но это еще не все, Шайе также заявил, что вопрос принадлежности Крыма "неоднозначен".

Когда его прямо спросили, считает ли он, что Крымский полуостров был и остается неотъемлемой частью Украины, китайский дипломат выдал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", и добавил, что "это не так просто", а Крым "сначала был российским".

Украинский дипломат Вадим Омельченко подчеркнул, что такие заявления сигнализируют либо о пробелах в знаниях, либо о том, что Пекин лукавит, заявляя об уважении к международному праву и суверенитету стран.

"Или есть явные проблемы с географией. Или такие заявления противоречат позиции столицы Китая в отношении усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", – написал он.

Как реагируют другие страны

Министерство иностранных дел Эстонии вызывает посла Китая из-за заявления китайского дипломата во Франции, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии. Маргус Тсахкна.

"Грустно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", – сказал он.

Министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис также ответил на скандальные заявления посла Китая во Франции по поводу "российского Крыма" и статуса постсоветских государств в международном праве.

Ландсбергис пояснил, что в связи с заявлениями, озвученными китайским посолом во Франции, государства Балтии не доверяют Китаю как "посреднику" в урегулировании войны в Украине.

"Если кому все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как "посреднику в достижении мира в Украине", то вот китайский посол, утверждающий, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований", – написал Ландсбергис.