Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий отреагировал на заявление РФ.
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Россия также говорит, что на Черном море был шторм,
– написал он в Twitter, прикрепив сообщение AFP с заявлениями РФ о том, что в Украине убито до 30 "польских наемников".
Таким комментарием посол сделал иронический намек на другое важное, но ложное заявление Минобороны России, в которое они сказали, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в шторм.
"Москва" затонула: что нужно знать
- 13 апреля Алексей Арестович сообщил, что горит крейсер "Москва" .
- На следующий день в ВСУ официально заявили, что в корабль попала украинская ракета "Нептун". Судно "опрокинулось и начало тонуть".
- Даже в государстве-агрессоре вечером 14 апреля подтвердили, что флагман "Москва" затонул.
- Ликвидация "Москвы" почти на 25% снизила залп ракет россиян в Черном море. Об этом сообщили в Институте Черноморских Стратегических Исследований.
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